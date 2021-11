"Risiko zahlt sich weiterhin aus". Was die Experten der Erste Asset Management (EAM) schon im Vorjahr in ihrem Kapitalmarktausblick ausgerufen haben, halten sie auch für das kommende Jahr sinnvoll. Die Aktienfonds der EAM haben jedenfalls im abgelaufenen Jahr am besten performt. "Je größer der Aktienanteil im Fonds ist, desto besser war die Performance", so EAM CEO Heinz Bednar bei der virtuellen Pressekonferenz. Was die Anleger allerdings ganz besonders stark nachfragen, sind ESG ausgerichtete Anlageprodukte. So hat der noch recht junge Impact-Fonds "Erste Green Invest" laut Heinz Bednar etwa schon ein Volumen von ca. 440 Mio. Euro generieren können. Insgesamt steht die EAM bei einem verwalteten Vermögen von aktuell ca. 75 Mrd. Euro, wie der CEO erwähnt ....

Den vollständigen Artikel lesen ...