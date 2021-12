Während die Unterernährung in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen ist, hat die Ernährungsunsicherheit in den letzten Jahren wieder zugenommen.Die Umweltprobleme verschärfen sich. Steigende Lebensmittelpreise stellen ein erhebliches Risiko für das Jahr 2022 dar. Die Pandemie und die Auswirkungen des Klimawandels beeinträchtigen die Ernährungssicherheit insbesondere in armen Ländern; Während die Unterernährung in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen ist, hat die Ernährungsunsicherheit in den letzten Jahren wieder zugenommen...

Den vollständigen Artikel lesen ...