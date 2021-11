Der Grünen-Chef Robert Habeck wird nach der Wahl der neuen Ampel-Koalition das Superministerium übernehmen. Nun sind auch seine Staatssekretäre bekannt - einer davon wird der bisherige Direktor von Agora Energiewende.Robert Habeck wäre gern Finanzminister in der neuen Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP geworden, doch am Ende setzte sich FDP-Chef Christian Lindner doch beim Personalpoker durch und wird das Amt die nächsten vier Jahre ausfüllen. Es gibt sicher schlechtere "Trostpreise", als jenen, der nun an den Grünen-Parteichef Robert Habeck geht: Er wird den Posten in dem neu zusammengesetzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...