Der Leitindex SMI schliesst um 0,50 Prozent im Minus auf 12'159,69 Punkten.Zürich - Die Sorgen um die neue Coronavirus-Variante Omikron haben den Schweizer Aktienmarkt am Dienstag belastet. Nach einem volatilen Handelsverlauf schloss der Leitindex SMI klar im Minus. Zur Verunsicherung der Märkte trugen nicht zuletzt Aussagen des Moderna-CEO bei, der an der Wirksamkeit der existierenden Impfstoffe gegen die neue Variante zweifelte. Auch in den kommenden Tagen dürften die...

