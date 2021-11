Sabrina Soussan tritt nach neun Monaten per Ende Jahr als Chefin des Schliesstechnikkonzerns zurück. Sie zieht es nach Paris zum französischen Versorger Suez.Rümlang/Paris - Bei Dormakaba kommt es schon wieder zu einem Wechsel an der Konzernspitze. Sabrina Soussan tritt nach neun Monaten per Ende Jahr als Chefin des Schliesstechnikkonzerns zurück. Sie zieht es nach Paris zum französischen Versorger Suez. Die frühere Siemens-Managerin Soussan hatte am 1. April 2021 den langjährigen Dormakaba-Chef Riet Cadonau an der Spitze des Unternehmens abgelöst.

