Catherine Mann, Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England, sagte am Dienstag, es sei verfrüht, über den Zeitpunkt möglicher Zinserhöhungen der BoE zu sprechen, geschweige denn über deren Höhe. "Wenn Omicron uns wieder in die Schranken verweist, so Mann weiter, könnten einige der Grundlagen für die Mäßigung des Preisdrucks bei den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...