Das Photovoltaik-Unternehmen kooperiert mit Metergrid für Umsetzung für die Umsetzung der Projekte bundesweit. Das Angebot reicht von der Pacht von Dachflächen über die Bereitstellung der Photovoltaik-Anlage bis hin zur Mieterstromlieferung oder der Verpachtung von Mieterstromanlagen an die Gebäudeeigentümer.Hanwha Q-Cells will in Deutschland in das Geschäft für Photovoltaik-Mieterstrom-Anlagen einsteigen. Momentan sei die praktische Umsetzung dieser Projekte deutschlandweit noch schwierig, da skalierbare Lösungen oder überregional agierende Dienstleister fehlten. Auch die Verwaltung und Abrechnung ...

