Zurich baut die strategische Partnerschaft mit CARIFY aus und beteiligt sich auch als strategischer Investor am Auto Abo-Anbieter.Zürich - Die Zürich-Versicherungs-Gesellschaft AG (Zurich) ist im September eine strategische Partnerschaft mit CARIFY eingegangen. Nun wird das Engagement ausgebaut: Zurich beteiligt sich auch als strategischer Investor am Auto Abo-Anbieter. «Der Markt für Auto-Abos ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen», sagt Juan Beer...

