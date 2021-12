FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS COUNTRYSIDE PROPERTIES TARGET TO 520 (585) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 4170 (4250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DR. MARTENS TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 480 PENCE - BARCLAYS RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1300 (1060) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES REDDE NORTHGATE PRICE TARGET TO 516 (500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES B&M PRICE TARGET TO 675 (650) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FUTURE PLC PRICE TARGET TO 5225 (4890) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 280 (270) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES PENDRAGON PRICE TARGET TO 30 (28) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 875 (845) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 430 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5850 (5570) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES FUTURE PLC PRICE TARGET TO 4512 (4138) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PENDRAGON PRICE TARGET TO 27 (25) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RESUMES GB GROUP WITH 'BUY' - TARGET 1050 PENCE - JPMORGAN RAISES BT GROUP TO 'ANALYST FOCUS LIST' - TOP PICK 2022 - JPMORGAN RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 700 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN STARTS TRITAX BIG BOX WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 265 PENCE - RBC RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 280 (255) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/SOCGEN RAISES DIAGEO TO 'BUY' (SELL) - PRICE TARGET 4500 (3050) PENCE



