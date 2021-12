Der japanische Photovoltaik-Hersteller soll die Module liefern. Der Schweizer Projektentwickler will vor allem Gewerbe- und Industriedächer im Land mit Photovoltaik-Anlagen ausstatten.Die Schweiz erwartet in diesem Jahr einen Rekord beim Photovoltaik-Zubau. Die 475 Megawatt neu installierte Photovoltaik-Leistung aus dem Vorjahr sollen noch übertroffen werden. Dennoch liegt weiterhin viel Photovoltaik-Potenzial in der Schweiz brach. In der Alpenrepublik sind vor allem Dachanlagen und dabei für den solaren Eigenverbrauch populär. Genau in diesem Segment wollen sich künftig Sharp und SAT Solar Swiss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...