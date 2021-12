Der EU-Energieministerrat wird am 2. Dezember über mögliche Maßnahmen beraten, um den aktuell hohen Energiepreisen entgegen zu steuern. Der deutsche Branchenverband BDEW warnt davor, den EU-Binnenmarkt oder den Green Deal in Frage zu stellen. Die Energiewende ist in Bezug auf die hohen Energiepreise nicht Teil des Problems, sondern der Lösung. Das erklärt Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. Um zukünftig die Energiekosten möglichst niedrig zu halten, brauche man einen schnellen ...

