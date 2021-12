Der Monitoringbericht der obersten Netzbehörde in Deutschland zeigt, was die Energiewende im Jahr 2020 geleistet hat. Kohle- und Kernkraftwerksabschaltungen führten dazu, dass die größten fünf Versorger immer weniger Marktanteile auf sich konzentrierten. Die Erneuerbaren machten im Jahr 2020 rund 45 Prozent des Marktes aus.Der Anteil von erneuerbaren Energien am hiesigen Strommarkt betrug im Jahr 2020 einen neuen Höchstwert von 45 Prozent. Das geht aus dem aktuellen Monitoringbericht 2021 der Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamts hervor. Anders als er Name des Berichts vermuten lässt, werden ...

