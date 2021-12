Der Anbau von Kartoffeln in Polen war in den letzten Jahren eine große Herausforderung. 2020 startete ein Konsortium von niederländischen Unternehmen, mit Unterstützung von der Niederländischen Regierung, das Projekt "Scans - Sensoren - Satelliten für verbesserte Bewässerung" in Polen. Bildquelle: Shutterstock.com Die ersten Ergebnisse des Projektes...

Den vollständigen Artikel lesen ...