Mit einer Produktion von fast 40% von Argentiniens Gesamtmenge begann die Kirscherntesaison in Río Negro, die bis Januar dauern wird. In Río Negro ist die Kirschproduktion in dem Valle Medio konzentriert, aber es gibt auch in anderen Regionen Farmen, die diesem Ertrag gewidmet sind. Bildquelle: Shutterstock.com Die Provinz exportierte letztes Jahr fast 80% seiner Produktion mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...