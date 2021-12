Die US-Wirtschaft wächst laut der amerikanischen Notenbank Federal Reserve derzeit in einem mässigen bis moderaten Tempo.Washington - Die US-Wirtschaft wächst laut der amerikanischen Notenbank Federal Reserve derzeit in einem mässigen bis moderaten Tempo. Zurückgehalten wird das Wachstum vor allem durch die vielseitigen Lieferschwierigkeiten im Welthandel, wie aus dem am Mittwochabend veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book) der Fed hervorgeht. Die Probleme lassen sich weitgehend auf Folgen der Corona...

Den vollständigen Artikel lesen ...