Nach Spanien und Italien will sich das norwegische Cleantech-Unternehmen Otovo nun auch in Deutschland etablieren. An seine Plattform sollen hunderte Installateure angeschlossen sein, die Photovoltaik-Anlagen und Heimspeicher vor Ort bei Privathaushalten installieren.Der Photovoltaik-Zubau in Deutschland soll in den nächsten Jahren erheblich gesteigert werden. Davon will auch das norwegische Cleantech-Unternehmen Otovo profitieren, was für 2022 von einem Volumen im Photovoltaik-Markt für Privathaushalte von etwa zwei Milliarden Euro ausgeht. Es kündigte daher am Donnerstag seinen Markteintritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...