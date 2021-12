FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 750 (800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES IMPAX ASSET MANAGEMENT TARGET TO 1500 (1400) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES OLD MUTUAL TO 'BUY' (NEUTRAL) - BOFA RAISES WORKSPACE GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1010 (1000) PENCE - CITIGROUP CUTS DRAX GROUP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 651 (575) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1050 (1020) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1260 (1180) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 3100 (2900) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1100 (1050) P - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 606 (642) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 5500 (5848) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES AUCTION TECHNOLOGY GROUP TARGET TO 1687 (1520) P - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS CLINIGEN PRICE TARGET TO 780 (800) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES PENDRAGON PRICE TARGET TO 21 (20) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY RAISES HSBC PRICE TARGET TO 484 (460) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1450 (1600) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS TRIPLE POINT ENERGY EFF INF TO 'SECTOR PERFORM'('OP') TARGET 105(110)P - RBC RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 210 (190) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES HSBC PRICE TARGET TO 530 (490) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 60 (54) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 280 (260) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES OSB GROUP PRICE TARGET TO 700 (650) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 630 (540) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES SUPERDRY TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 425 (390) PENCE - RBC RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS MARKS & SPENCER TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 250 (230) PENCE



