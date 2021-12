In Anbetracht der vorläufigen Daten der CME Group für die Gold-Futures sank das Open Interest am Mittwoch zum dritten Mal in Folge, diesmal um rund 6.700 Kontrakte. Auch das Handelsvolumen setzte die erratische Entwicklung fort und ging um rund 66.200 Kontrakte zurück. Gold steht vor einer weiteren Konsolidierung unter der Marke von 1.800 $ Die positive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...