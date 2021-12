In diesem Jahr wurden mehr und größere Photovoltaik-Anlagen auf Eigenheimen installiert - damit wächst auch der Markt für Heimspeicher. Die kleinen Photovoltaik-Anlagen sind im Schnitt größer geworden, sodass sich Heimspeicher öfter lohnen, bilanziert das Marktforschungsunternehmen EUPD Research. Der Zubau kleiner Photovoltaik-Anlagen bis 20 kW ist in den ersten drei Quartalen des Jahres 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 42 Prozent gewachsen. Insgesamt 1,3 GW Photovoltaik-Leistung gingen in diesem ...

