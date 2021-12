Sowohl in der Konjunkturumfrage des Netzwerkes Carmen als auch bei der Jahrestagung des Fachverbands Biogas zeigt sich die Bioenergie-Branche optimistisch für die nächsten Jahre. Das sah beim Biogas vor Kurzem noch anders aus. Die beiden Bioenergie-Organisationen sehen nun wieder Chancen für Wachstum in der Branche. Der Fachverband Biogas e.V. zog nach der digitalen Biogas-Convention ein sehr positives Fazit. Im Schnitt haben rund 200 Teilnehmer die acht Vortragsblöcke besucht. Das ist ein Plus ...

