Sharp und SAT Solar vermarkten gemeinsam Photovoltaik-Anlagen in der Schweiz. Ihre Zielgruppe sind Industriebetriebe, die den Solarstrom selbst vebrauchen. Die Sharp Energy Solutions Europe und die SAT Solar Swiss AG haben eine Partnerschaft geschlossen, um Photovoltaik-Anlagen für den Eigenverbrauch auf Industriedächern in der Schweiz zu errichten.Die Unternehmen haben es dabei speziell auf Photovoltaik-Großprojekte in der Industrie abgesehen. Sharp hat bereits 1 MW Hochleistungsmodule (Typ NU-JD ...

