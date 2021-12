Grosse Unsicherheit rund um die Ausbreitung der laut WHO "besorgniserregenden" Coronavirusvariante Omikron haben am Donnerstag auch dem Schweizer Aktienmarkt zugesetzt.Zürich - Grosse Unsicherheit rund um die Ausbreitung der laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) «besorgniserregenden» Coronavirusvariante Omikron haben am Donnerstag auch dem Schweizer Aktienmarkt zugesetzt. Vor allem Zykliker und Technologiewerte gaben stark nach, während die Aktien des Pharmaunternehmens Vifor von Übernahmespekulationen angetrieben in die Höhe kletterten.

