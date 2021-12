Neu soll die Messe am 27. und 28. April 2022, stattfinden. Messeort bleibt die Halle 550 in Zürich Oerlikon.Zürich - Die erneute Verschärfung der Coronasituation und die unsichere Entwicklung der BAG-Bestimmungen hat die Veranstalter der FINANZ'22 dazu bewogen, die für den 19. und 20. Januar 2022 geplante Finanzmesse zu verschieben. Neu soll sie am 27. und 28. April 2022, stattfinden. Messeort bleibt die Halle 550 in Zürich Oerlikon. Das Programm für die 23. Ausgabe der grössten Schweizer Finanzmesse...

