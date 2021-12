WTI gibt den Abprall vom 15-Wochen-Tief auf und steigt am zweiten positiven Tag in vier Tagen an - Der überverkaufte RSI begünstigt die Erholung, das 61,8%-Fibonacci-Retracement sichert den unmittelbaren Aufwärtstrend - Die Bären warten auf einen klaren Bruch der aufsteigenden Unterstützungslinie vom März - Die WTI-Rohölpreise hatten am Freitag ...

