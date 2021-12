Der Kupferkonzern Aurubis AG (ISIN: DE0006766504) will die Dividende um 23 Prozent auf 1,60 Euro pro Aktie erhöhen, wie der im MDAX gelistete Konzern am Freitag in Hamburg mitteilte. Im Vorjahr wurden 1,30 Euro bezahlt. Die Ausschüttungsquote beträgt damit 26 Prozent des operativen Konzernergebnisses. Im Vorjahr lag die Quote bei 35 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 17. Februar 2022 in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...