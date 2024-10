© Foto: Ding Ting/XinHua/dpa



Zwar konnte Tesla die Verkaufszahlen in China um fast ein Fünftel steigern, der Konkurrent BYD jedoch um mehr als das Doppelte. Kann das neue Robotaxi das Ruder herumreißen?Tesla hat im September eine deutliche Steigerung seiner China-Verkäufe verzeichnet, hinkt jedoch im Vergleich zu den Gesamtmarktzuwächsen im chinesischen Elektrofahrzeugsektor hinterher. Laut Daten der China Passenger Car Association (CPCA) lieferte der US-Elektroautobauer im vergangenen Monat 88.321 in China produzierte Model 3 und Model Y Fahrzeuge aus, was einem Anstieg von 19,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im Vergleich zum Vormonat legten die Auslieferungen um 1,9 Prozent zu. Obwohl das Wachstum für …