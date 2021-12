Heute Nachmittag findet die Verleihung des Europäischen Solarpreises 2021 statt. In der Kategorie "Städte, Gemeinden, Landkreise, Stadtwerke" geht er an die Berliner Stadtwerke. Die Europäische Vereinigung für Erneuerbare Energien (Eurosolar) ehrt die Gewinner auf einer virtuellen Veranstaltung Amsterdam. Der in 13 europäischen Ländern vertretene Verein Eurosolar, der sich selbst als Aufklärungsagentur und nicht als Branchenverband sieht, würdigt mit dem Solarpreis "Pioniere der erneuerbaren Energien". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...