Ein überdurchschnittlicher Krankenstand führt dazu, dass der Photovoltaik-Hersteller voraussichtlich bis Ende Januar 2022 nur mit eingeschränkter Kapazität produzieren wird. Außerdem hat Meyer Burger die Kunden informiert, dass die Preise für seine Solarmodule im kommenden Jahr steigen. Die Produktionseinschränkungen wirken sich zudem negativ auf den Umsatz im laufenden Geschäftsjahr aus.Meyer Burger ist mit seinen Photovoltaik-Produktionsstandorten in Sachsen und Sachsen-Anhalt sehr von den stark steigenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie in Deutschland betroffen. Wegen eines "überdurchschnittlich ...

