FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.12.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 300 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 330 (415) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 260 (280) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES JD SPORTS FASHION TARGET TO 250 (244) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES BP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 404 (320) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2038 (1871) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 480 (460) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES AJ BELL TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 400 (370) PENCE - JEFFERIES RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 8000 (5700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SSE PLC TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1810 (1710) PENCE - JPMORGAN CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 270 (1350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ROTORK TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 395 (335) PENCE - JPMORGAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2160 (1920) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS ANGLO AMERICAN TARGET TO 2960 (3010) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS SHAFTESBURY TARGET TO 650 (660) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC RAISES DECHRA PHARMA PRICE TARGET TO 5300 (4400) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES WIZZ AIR TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 4400 (4000) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

