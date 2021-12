In dieser Inkubationsphase wurde in Zusammenarbeit mit New Energy Nexus zum ersten Mal ein spezielles Klima-FinTech-Programm durchgeführt.Zürich - Eine Rekordzahl von sechsundzwanzig FinTechs und InsurTechs absolviert die Programme von F10 Schweiz, wobei sechs vielversprechende Startups in der Frühphase für eine Startinvestition von insgesamt 900'000 CHF durch F10 ausgewählt wurden. Am 2. Dezember 2021 beendete F10 Schweiz sein Jahr mit der Graduierung von insgesamt 26 Startups - 12 Wachstums- und 14 Frühphasen-Startups - und der...

Den vollständigen Artikel lesen ...