Gegenüber dem Franken hält sich Euro an der Schwelle von 1,0400 Franken.Frankfurt - Der Euro zeigt sich am Freitag vor neuen Arbeitsmarktdaten aus den USA wenig verändert. Am Mittag wird die Gemeinschaftswährung mit 1,1304 US-Dollar gehandelt und damit nur minim höher als am Morgen. Gegenüber dem Franken hält sich Euro an der Schwelle von 1,0400 Franken. Im Verlauf ist die Gemeinschaftswährung allerdings kurzzeitig bis auf 1,03925 Franken gesunken.

