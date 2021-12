Wer uns schon seit längerem, vielleicht sogar von Anfang an liest, der/die weiß, dass ich an dieser Stelle schon mindestens einmal über den Dead Cat Bounce geschrieben haben. Dead Cat what? Beim Dead Cat Bounce - manche schreiben den mit Bindestrichen zwischen den einzelnen Wörtern, was ich wiederum für übertrieben halte - kommt es zu einem kurzzeitigen Rebound nach einer scharfen Abwärtsbewegung, also einer Erholung, die zumeist aber nur eine kurze Gegenbewegung in einer anhaltenden Korrektur ist. Also in etwa das, was sich am Montag, vor allem aber am Mittwoch dieser Woche an den Märkten beobachten ließ. Nachdem der DAX nämlich, um gleich beim heimischen Leitindex zu bleiben, am Freitag erst mit einem ordentlichen Gap down unter die Räder gekommen und dann unter die 200-Tage-Linie gerutscht war, schien der Montag zunächst ganz im Zeichen der Erholung zu stehen. Doch schon einen Tag später drehten die deutschen Blue Chips wieder nach unten ab. Und: ...

