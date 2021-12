Helge Braun gab in der Umfrage an, 100 Gigawatt erneuerbare Energien jährlich zubauen zu wollen. Merz und Röttgen ließen sich keine konkrete Zahl abringen. Zufrieden ist die Klima Union mit dem Ergebnis trotzdem und sie Klimapolitik schon als neuen Markenkern der CDU, egal wer neuer Vorsitzender wird.Die personelle Neuaufstellung der CDU-Spitze ist unter den Parteimitgliedern an hohe Erwartung geknüpft. Die klimapolitische Bewegung in der CDU, die Klima Union, hat den drei Bewerbern für das Amt des Parteivorsitz einen Fragebogen zugeschickt, um die Bewerber auf ihre klimapolitischen Positionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...