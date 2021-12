Die Niederlande hat die Schweiz als das am meisten globalisierte Land der Welt abgelöst. Das Trio wird im Globalisierungsindex der KOF von Belgien komplettiert.Zürich - Die Niederlande hat die Schweiz als das am meisten globalisierte Land der Welt abgelöst. Das Trio wird in dem am Montag publizierten Globalisierungsindex der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich von Belgien komplettiert. Alle drei Länder haben hohe Aussenhandelsquoten und starke Finanzsektoren, erklärten die KOF-Forscher. Politisch spielten die drei Länder eine bedeutende Rolle...

Den vollständigen Artikel lesen ...