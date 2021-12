FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.12.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 760 (850) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3600 (3800) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PERSIMMON TO 'UNDERWEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 2500 (3000) PENCE - BARCLAYS CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 195 (205) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 1470 (1600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BERKELEY GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 4460 PENCE - BARCLAYS RAISES CREST NICHOLSON TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 430 PENCE - BERENBERG RAISES SIRIUS REAL ESTATE PRICE TARGET TO 142 (130) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES WICKES PRICE TARGET TO 320 (313) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1578 (1583) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3300 (3100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1800 (1700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 72 (58) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 435 (425) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HICL INFRASTRUCTURE TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2600 (2800) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 280 (370) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 63 (65) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 1800 (1900) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 4950 (6000) PENCE - JPMORGAN CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 570 (620) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TI FLUIDS PRICE TARGET TO 360 (370) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 260 (240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 480 (420) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES CLARKSON PRICE TARGET TO 4470 (3850) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 282 (265) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES WICKES PRICE TARGET TO 450 (420) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 485 (465) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS HOMESERVE PRICE TARGET TO 1400 (1500) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES CREST NICHOLSON TO 'BUY' (SELL) - PRICE TARGET 390 (380) PENCE



