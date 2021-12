Projektierer GP Joule entwickelt in Willingrade bei Bad Segeberg einen 5 MW Solarpark. Bürger sollen sich per Nachrangdarlehen beteiligen können. Das Energieunternehmen GP Joule plant einen neuen Solarpark mit Bürgerbeteiligung zu realisieren. Es geht um ein 5 Megawatt (MW) starkes Vorhaben in Willingrade, einem Ortsteil von Groß Kummerfeld im Kreis Segeberg. JP Joule will die knapp 6 Hektar große Anlage im Frühjahr 2022 fertigstellen. Bürgerbeteiligung erhöht die Akzeptanz für die Photovoltaik.Wie ...

