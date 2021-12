Beim EuroStoxx50 schmolzen die Gewinne am Montag nach einem freundlichen Start zusammen.Paris / London - Die Anleger an Europas Börsen sind auch zum Start in die neue Woche vorsichtig geblieben. Beim EuroStoxx 50 schmolzen die Gewinne am Montag nach einem freundlichen Start zusammen - um die Mittagszeit behauptete der Leitindex der Eurozone ein Plus von noch 0,23 Prozent auf 4089,47 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es zuletzt noch um 0,51 Prozent auf 6799,97 Punkte hoch...

