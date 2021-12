In den Braunkohleabbaugebieten am Niederrhein sollen künftig Solarparks stehen, fordert der LEE NRW. So wie es in den ostdeutschen Kohlerevieren der Fall wird. Der Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) propagiert Solarparks für das rheinische Revier. Die Landesregierung solle damit ähnlich wie in den ostdeutschen Kohleregionen für Photovoltaik sorgen. Das diene dazu, dass Investitionsmittel im Land blieben.So werde der Chemiekonzern BASF im kommenden Frühjahr an seinem Lausitzer Standort ...

