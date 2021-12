Bereits am Freitag sind 13 Fälle bestätigt worden. Ein leitender Arzt sagte, die Arbeitshypothese sei, dass mindestens die Hälfte der 120 Teilnehmer der Veranstaltung infiziert gewesen sei. pv magazine hat Scatec um eine Stellungnahme gebeten.von pv magazine International Eine Weihnachtsfeier des norwegischen Photovoltaikentwicklers Scatec vor zehn Tagen wird für den Ausbruch der Omicron-Variante von Covid-19 in Oslo verantwortlich gemacht. Die Nachrichtenagentur "Reuters" meldete bereits am Freitag, dass der erste bestätigte Fall der Omicron-Variante von Covid-19 in der norwegischen Hauptstadt ...

