Der Leitindex steigt im frühen Handel um 1,43 Prozent auf 35 075,71 Punkte.New York - An den US-Börsen favorisieren die Anleger am Montag weiter klassische Industriewerte. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 1,43 Prozent auf 35 075,71 Punkte und schlug sich damit erneut deutlich besser als die Technologiewerte, die am vergangenen Freitag schon kräftig Federn lassen mussten. Während der marktbreite S&P 500 0,64 Prozent auf 4567,56 Punkte gewann...

