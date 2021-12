In Erfüllung des Beschlusses der a.o. GV wurden gut 53 Millionen Aktien von Novartis zurückgekauft und der entsprechende Betrag in der Höhe von rund 19 Mrd Franken an Novartis überwiesen.Basel - Der Pharmakonzern Roche hat den vor einigen Wochen angekündigten Rückkauf von Roche-Aktien, die im Besitz des Konkurrenten Novartis waren, abgeschlossen. Dafür wendete Roche rund 19 Milliarden Franken auf. In Erfüllung des Beschlusses der ausserordentlichen Generalversammlung vom 26. November 2021 seien gut 53 Millionen Aktien von Novartis zurückgekauft und der entsprechende Betrag an...

