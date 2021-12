Das Thema Cybersicherheit ist aufgrund von zwei Schlüsselfaktoren zunehmend in den Mittelpunkt des Interesses gerückt: staatliche Maßnahmen angesichts spektakulärer Ransomware-Angriffe und der Covid-19-bedingte "Lockdown", der Unternehmen veranlasste, zahlreiche Arbeitsplätze vom traditionellen Büro in eine moderne hybride Arbeitsumgebung zu verlagern. Sagte Pieran Maru, Investment Analyst im Disruptive Growth & Technology Team von GAM Investments in einer Markteinschätzung. Nach dem Hackerangriff auf das IT-Infrastrukturunternehmen SolarWinds, von dem ca. 18.000 Kunden - darunter zahlreiche US-Behörden - betroffen waren, machte US-Präsident Biden im Dezember ...

