Pliezhausen, 5. Juni 2025 - DATAGROUP gehört auch 2025 zu den Top 10 der führenden IT-Service-Anbieter in Deutschland. Das Marktforschungsinstitut Lünendonk & Hossenfelder veröffentlichte die aktuellen Lünendonk-Listen sowie erste Ergebnisse der Studie "Der Markt für IT-Dienstleistungen in Deutschland". Mit Platz 7 in der aktuellen Lünendonk-Liste "Führende IT-Service-Unternehmen in Deutschland" bestätigt DATAGROUP zum wiederholten Mal seine starke Position im Markt für IT-Dienstleistungen. Die Lünendonk-Listen wurden zusammen mit ersten Ergebnissen der Studie "Der Markt für IT-Dienstleistungen in Deutschland" veröffentlicht. Die vollständige Studie erscheint Ende Juli. Markt im Wandel Die Studie zeigt, dass die Konjunkturkrise nun auch verzögert den IT-Dienstleistungsmarkt erreicht. Gleichzeitig gewinnen zukunftsweisende Themen wie Künstliche Intelligenz und digitale Souveränität weiter an Bedeutung. "In einem herausfordernden Marktumfeld zeigt sich, wie wichtig ein breit aufgestelltes, leistungsfähiges Portfolio und eine enge Kundenbindung sind. Unser Ansatz, IT-Services regional verankert und strategisch auf Wachstumsthemen wie KI, Cloud und Cyber Security ausgerichtet anzubieten, hat sich dafür bewährt. Wir freuen uns sehr über die starke Platzierung in der Lünendonk-Liste", erklärt Alexandra Mülders, Bereichsvorständin Vertrieb bei DATAGROUP. Souveränität gewinnt an Bedeutung Ein zentrales Thema der diesjährigen Lünendonk-Studie ist außerdem die zunehmende Bedeutung digitaler Souveränität, etwa durch verschärfte geopolitische Rahmenbedingungen, gestiegene Anforderungen an Datensicherheit und US-Zölle. Lokale Anbieter gewinnen dadurch an Attraktivität. "IT-Dienstleistungen aus Deutschland werden zunehmend zu einem strategischen Vorteil. Die Verbindung aus regionaler Präsenz, rechtlicher Sicherheit und technologischer Exzellenz stärkt das Vertrauen unserer Kunden. DATAGROUP steht für IT 'Made in Germany' - souverän, verlässlich und zukunftsorientiert", betont Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil. KONTAKT Anke Banaschewski

