Die DATAGROUP SE (ISIN: DE000A0JC8S7) verzeichnet einen erfolgreichen Start in das neue Geschäftsjahr 2024/2025. Der IT-Dienstleister steigerte seinen Umsatz im ersten Quartal deutlich um 15 Prozent, wobei das organische Wachstum bei beachtlichen 8 Prozent lag. Besonders erfreulich entwickelte sich das Neukundengeschäft mit Aufträgen von 11,6 Mio. EUR sowie Cross- und Upselling von 7,1 Mio. EUR. Die Bilanzsumme erhöhte sich auf 546,1 Mio. EUR, während die Eigenkapitalquote stabil bei 28,6 Prozent liegt.

DATAGROUP setzt auf Cybersicherheit und Zukunftstechnologien

Die Pliezhausener unterstreichen ihre Wachstumsambitionen durch gezielte Zukäufe: Mit der Übernahme des IT-Sicherheitsspezialisten TARADOR verstärkt das Unternehmen seine Cyber-Security-Kompetenz. Ein besonderer Erfolg ist zudem der Großauftrag von kubus IT, dem IT-Dienstleister der AOK Bayern und AOK PLUS, für die Bereitstellung von Workplace Services an über 17.000 Arbeitsplätzen. Die steigende Nachfrage nach IT-Outsourcing, Cloud-Services und Workplace Management bestätigt die strategische Ausrichtung des Unternehmens.

Das operative Ergebnis (EBIT) ging planmäßig auf 9,2 Mio. EUR (Vorjahr: 10,1 Mio. EUR) zurück, die EBIT-Marge sank temporär auf 6,6 Prozent. Die erhöhten Materialkosten von 44,2 Mio. EUR spiegeln dabei den gestiegenen Hardwareanteil im Produktmix wider. "Wachstum geht in diesem Umfeld vor Marge", erläutert CEO Andreas Baresel die Entwicklung. "Die Investitionen in Neukunden und Transitionen belasten zwar kurzfristig das Ergebnis, stärken aber langfristig unser Geschäftsmodell." Für den weiteren Jahresverlauf erwartet das Management eine Rückkehr zu einem normalen Margenniveau. Die vollständige Guidance für 2024/2025 wird zur Hauptversammlung am 18. März präsentiert.

Der Beitrag DATAGROUP wächst kräftig - Investitionen in Neukunden drücken temporär die Marge erschien zuerst auf Nebenwertewelt.