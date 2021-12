Die italienische Vereinigung Coldiretti und Princes Industrie Alimentari haben eine neue Nationale Lieferkettenvereinbarung unterzeichnet, um die Tomaten "100% Made in Italy" zu schützen und ihre Entwicklung zu fördern, indem Menschen, Umwelt und Wirtschaftswachstum in das Zentrum gerückt werden. Bildquelle: Shutterstock.com Erstmals in Italien habt das neue...

Den vollständigen Artikel lesen ...