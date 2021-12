Wer im Arbeitsalltag unabhängig sein will, macht sich selbstständig. Aber gehen die vielen Erwartungen an die selbständige Tätigkeit auch in Erfüllung?Basel - Autonomie ist ein Gut, das die Menschen schätzen. Wer im Arbeitsalltag unabhängig sein will, macht sich selbstständig. Dieser Schritt zu mehr Freiheit trägt letztlich zu mehr Lebenszufriedenheit bei. Aber gehen die vielen Erwartungen an die selbständige Tätigkeit auch in Erfüllung? Dem sind Forschende der Universität Basel nachgegangen. Wie zufrieden mit ihrem Leben sind Personen...

Den vollständigen Artikel lesen ...