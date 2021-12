Die Konsumkreditbank, die den Wegfall der Migros als Kreditkartenkunden verwinden muss, will neue Wachstumschancen ergreifen.Zürich - Die Cembra Money Bank gibt sich eine neue Strategie für die kommenden vier Jahre. Die Konsumkreditbank, die den Wegfall der Migros als Kreditkartenkunden verwinden muss, will neue Wachstumschancen wie etwa im aufkommenden «Buy now, Pay Later»-Geschäft ergreifen. Die Bank werde nun im Rahmen ihres «Operational Excellence-Programms» das Betriebsmodell vereinfachen, teilte Cembra im Vorfeld...

