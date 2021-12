Ökostromversorger Polarstern entwickelt für VW Immobilien in Wolfsburg ein Mieterstromprojekt. Die Bewohner könnten damit rund die Hälfte ihres Strombedarfs decken. Auf Photovoltaik und Mieterstrom setzt künftig ein Quartier der Volkswagen Immobilien (VWI). Dazu hat die VWI und der Ökoenergieversorger Polarstern haben einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Es geht dabei um die Steimker Gärten in Wolfsburg. Wie die Unternehmen mitteilten, will VWI die eigenen Mehrfamilienhäuser mit rund 240 Wohneinheiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...