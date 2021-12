AE Solar hat den UN Global Compact Partnership for Sustainability Award 2021 in der Kategorie "Planet" für seine Lösung zur Eindämmung der weltweiten Produktpiraterie in der Solarindustrie gewonnen. Um diese Probleme zu bekämpfen, hat das Unternehmen NFC-Chips (Near Field Communication) in jedes seiner Solarmodule integriert. AE Solar gewinnt 2021 den UN Global Compact Partnership for Sustainability Award. Der Partnership for Sustainability Award ist die wichtigste Auszeichnung des UN Global Compact ...

