Speicherspezialist HPS bietet die Kombination seiner Speicher an, um auch größere Nachfrage für Photovoltaik abzusichern. Das Angebot richtet sich an Gewerbeimmobilien. Die HPS Home Power Solutions (HPS) bietet künftig auch eine Lösung für Gewerbe an. Das teilte der Anbieter von "picea" mit, dem Ganzjahres-Stromspeicher auf Basis von grünem Wasserstoff im Gebäudebereich. Mit der neu entwickelten Steuerungs- und Energiemanagementeinheit "Förster" lassen sich bis zu zehn Einheiten zusammenschalten. ...

